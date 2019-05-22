Toyota показала возрожденный минивэн Granvia

Toyota возродила свою старую модель Granvia, которая выпускалась с 1995 до 2002 г. Ранее Granvia была создана на базе Hiace.

Сейчас компания поступила так же, и в новом поколении минивэна лежит текущая генерация Hiace.

Toyota Granvia представлена для австралийского рынка, а в продаже она появится до конца года, и пока неизвестно будет ли новинка поставляться на другие рынки.

Toyota Granvia получила новую внешность независимую заднюю подвеску и богато оснащенный восьмиместный салон со вставками из натурального дерева.

Данные про моторную гамму пока не раскрыли. Предполагается, что минивэн будет предлагаться с 3,5-литровым мотором мощностью 280 л.с. и 176-сильным турбодизелем объёмом 2,8-литра. Трансмиссия будет механическая или автоматическая.