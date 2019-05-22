Обновленный Land Rover Discovery Sport представлен официально

Land Rover рассекретил обновленный внедорожник Discovery Sport, который уже доступен для заказа, но только в Великобритании. За Land Rover Discovery Sport компания просит от 30 160 фунтов, что в пересчете почти 2,5 млн рублей.

В основе внедорожника лежит платформа Premium Transverse Architecture, которая позволяет оснащать автомобили не только классическим ДВС, но также и гибридными силовыми установками на основе 48-вольтовой бортовой сети. Такая же тележка используется у нового Range Rover Evoque.

Длина обновленного Discovery Sport составляет 4597 мм, ширина – 2 173 мм, высота – 1 727 мм. Размер колесной базы – 2 741 мм. Дорожный просвет — 212 мм.

Машину оснастили модернизированной подвеской с системой Adaptive Dynamics, которая улучшает управляемость машины и повышает ее маневренность.



Внешне обновлённая версия изменилась не сильно. Так, в модели установлены новы бамперы, изменена решетка радиатора и светодиодные фары.

В салоне теперь устанавливается 10,25-дюймовый дисплей и мультимедийная система Touch Pro с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Под капотом устанавливаются двухлитровые бензиновые и дизельные моторы мощностью от 150 до 250 л.с. Все версии внедорожника являются гибридными за исключением базовой. Трансмиссия в Discovery Sport 9-ступенчатая с системой полного привода.