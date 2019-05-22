Кроссовер KIA на базе Hyundai Creta получил роскошный интерьер

Кроссовер KIA на базе Hyundai Creta проходит завершающую стадию тестирования и на очередных тестах фотошпионы смогли заглянуть в салон «паркетника».

Машина все еще скрыта плотной камуфляжной тканью, в том числе скрывается и оформление салона, где передняя панель тоже закрыта тканью, но через нее все равно видно большой «парящий» экран мультимедийной системы. В салоне кроссовера также можно увидеть спортивный руль и кожаный салон.

По слухам в максимальных комплектациях еще будет установлен проекционный дисплей и камера кругового обзора.

Технические характеристики кроссовера от KIA пока держат в секрете, а пока известно, что в основе машины будет платформа от нового поколения Creta.

Первый дебют «кросса» состоится в Индии в конце следующего месяца, а позже его представят и для других стран. Уже также известно, что появится он и в России, но только в 2020 году.