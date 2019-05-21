Выбираем правильно автобус с водителем: поездка с комфортом в любое место

Люди перемещаются постоянно. Причины для этого разнообразны и многочисленны – развлекательного, делового, социального, семейного и познавательного характера. В итоге важным фактором является именно итог перемещений — какие получены результаты и какие остались впечатления. На впечатления оказывает влияние организация поездки (своевременная подача транспорта, вежливость обслуживания и комфорт в пути).

Для того, чтобы объединить все эти пункты воедино, люди оформляют услугу аренды автобуса с водителем. А как все сделать правильно, поговорим подробнее в статье.

Для чего заказывают автобус с водителем

Использовать автомобиль считается нерентабельным, если необходимо перевозить более пяти человек, поэтому услуга аренды автобуса придется кстати:

перевозка сотрудников фирм до места работы является распространенной практикой. Руководство заботится о своем персонале и создает для них дополнительные удобные условия;

встреча большой группы деловых партнеров в аэропорту или на вокзале с последующим обслуживанием (трансфером в гостиницу или к месту проведения мероприятия). Участники конференций, выставок, деловых встреч, все они нуждаются в своевременном прибытии к назначенному часу;

корпоративные выезды. Организации часто выезжают большими группами, чтобы отдохнуть на природе, побывать на экскурсии, сходить в поход, или поучаствовать в различных социальных мероприятиях (субботники, акции, спортивные соревнования);

проведение семейных событий, юбилеев, свадеб требует организованности в прибытии всех гостей не только вовремя, но и торжественно. В качестве дополнительной услуги даже возможно установление декоративных элементов на автотранспорте.

Разновидности автобусов для аренды

Большой выбор автотранспорта такого типа дает возможность организовать поездку для любого количества людей. Их вместимость может составлять от 1 до 50 человек.

Предназначенные для езды по городу, бездорожью, или на длительные расстояния с повышенным комфортом, имеющие различную мощность двигателя и уровень проходимости, автобусы прекрасно выполняют свое предназначение.

Модели автотранспорта подразделяются на:

микроавтобусы;

средней и большой вместимости (до 50 человек);

минивены;

тур класса.

Примеры подбора автобуса с водителем

В зависимости от количества людей и статуса мероприятия используются минивэны, автобусы ПАЗ или ГАЗели. Например:

для группы от 15 до 20 человек подойдет микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, который выглядит довольно представительно. Неоспоримым преимуществом является комфортабельный салон и вместительное багажное отделение, где уберутся вещи пассажиров. Микроавтобус оснащен микрофоном, что будет удобно, если встречающей стороне нужно ознакомить гостей либо с программой мероприятия, либо рассказать что-то интересное о городе по пути в гостиницу/бизнес-центр;

если группа небольшая (5-6 человек), но при этом у них объемный багаж, то верным решением будет выбрать минивэн Hyunday Grand Starex, так как у него объемный багажный отсек (850 л) и возможность разложить сидения, чтобы вместить еще больше вещей;

для групп в 30 человек подойдут автобусы ПАЗ (Вектор, 3205, с удлиненным шасси), в которых комфортно перемещаться не только по городу до места проведения мероприятия, перевозя габаритные предметы (экспонаты для выставок в собранном виде или упакованные в короба, габаритный инструмент или технические приборы), но выезжать за его пределы. Места опять же хватит и всем пассажирам, и их багажу;

если предстоит встретить деловых партнеров и в пути из аэропорта или с вокзала обсуждать рабочие моменты, то удобным вариантом послужит Mercedes-Benz Viano. Представительный минивэн произведет положительное впечатление. В салоне есть столик, на котором удачно уберутся и ноутбук, и деловые записи, а удобные сиденья и пневмоподвеска помогут не отвлекаться на неровности дорожного покрытия.

Преимущества аренды автобуса с водителем

Гарантия безопасности при передвижении, и качественное обслуживание являются несомненным преимуществом.

Помимо наличия профессиональных навыков, важно знать и чувствовать ТС. Если за руль садится новый человек, то ему приходится какое-то время осваиваться с тем, как откликаются рычаги и вся система управления. Аренда автобуса с водителем, постоянно работающим на одном и том же транспортном средстве, будет означать, что он лучше выполнит свои функции, нежели человек, который сел за руль конкретного ТС впервые. Пусть даже этот водитель с многолетним опытом вождения. Как бы это странно ни звучало, водитель и автобус становятся единым целым, которое не стоит разрушать.

Недостаточно взять в аренду транспортное средство, нужно будет еще найти профессионала с правами категории, разрешающей перевозку людей. В случае несоблюдения такого условия, могут возникнуть неприятности с дорожной полицией.

Регулярное вождение и опытность, как и знание водителем дорог и различных маршрутов, создадут максимум удобств для пассажиров.

На что обратить внимание при заказе автобуса с водителем

Принимая решение о выборе услуг разового или постоянного использования транспортного средства, важно подготовиться заранее. Ниже приведен ряд советов по аренде автобуса с водителем, которые включают ряд параметров.

Потребность в транспорте

Цель использования и количество людей будут определяющими при выборе автобуса. Если планируется выезд на природу или продолжительную экскурсию, то в транспортном средстве должно быть достаточно места для размещения личных вещей, сумок, приспособлений (мангалов, палаток, спортивного инвентаря, лопат и т.п.).

Выезд на культурно-массовые мероприятия, свадьбы – это особая категория заказа, предполагающая большую вместимость. Поэтому желательно принять в расчет вероятность того, что может появиться большее количество людей, чем предполагалось.

Характеристики транспорта

Эти показатели очень важны, если вам предстоит провести в автобусе длительный отрезок времени:

чистота пола, кресел, окон;

наличие микрофона, телевизора;

подключение к Глонасс и другим системам;

просторный салон;

наличие системы кондиционирования или обогрева;

удобные сидения с высокой спинкой (важно для дальних расстояний);

плавность хода.

Обслуживающий персонал

Помимо обслуживания, этика профессионального поведения персонала фирмы может сделать поездку приятной и запоминающейся. Внешний вид водителя может дать представление о том, какой будет услуга. Наличие униформы, дружелюбность и приветливость, умение аккуратно водить и бережно относиться к вещам пассажиров произведут должное впечатление на путешествующих.

Вежливое обращение, исчерпывающая и дополнительная информация, вопросы и уточнения оператора и других сотрудников будут нести сигналы о том, что персонал стремится предоставить качественное обслуживание.

Где можно заказать услугу

Для того, чтобы организовать своевременный и безопасный приезд группы людей на мероприятие в назначенное место, целесообразно обратиться в специализированную фирму. Компания «Везём НН» на протяжении многих лет специализируется на перевозке групп людей в Нижнем Новгороде и за его пределами.

Большой автопарк регулярно проходит технический осмотр и профилактику, в наличии всегда свободный автобус на случай внештатных ситуаций, учитываются пожелания клиента.

Оформить заказ можно либо онлайн, либо позвонив по телефонам (831) 415-73-72 или +7 (953) 415-73-72.