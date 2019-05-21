С двигателем от немецкой компании будет предлагаться спортивная версия кроссовера, которую компания показала в апреле этого года.

Brilliance V7 Sport будет оснащен 1,8-литровым двигателем от ВMW, который имеет мощность 231 л.с., работая в паре с шестискоростной механикой или 7-ступенчатым роботом Getrag с двумя сцеплениями.

Система привода предлагается исключительно на переднюю ось. От обычного кроссовера версия «Спорт» будет отличаться наличием черной глянцевой решетки радиатора, светодиодной оптикой, а также колесными дисками размером 19 дюймов.

Также для кроссовера будет предложен расширенный список оборудования. Brilliance анонсировал старт продаж кроссовера V7 с мотором от BMW на начало июня.

Предварительная стоимость составит 209 900 юаней или почти два миллиона рублей.