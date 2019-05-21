Рестайлинговый Ford Taurus выйдет на китайский рынок в этом году

Ford показал обновленную версию Taurus, которая в Европе известна под названием Mondeo. В США она тоже предлагается как Taurus, но там она создана на платформе D3.

Китайский Taurus разрабатывали на более современной тележке — Fusion CD4.

Обновленный Ford Taurus для китайского рынка получил небольшое количество изменений, но как отметили в компании, все они направлены, чтобы сделать седан более современным и привлекательным.

Размеры обновленного Taurus немного изменились и теперь он стал больше, но размер колесной базы остался прежним.

Большие изменения произошли сзади, где были полностью изменены фонари, которые теперь соединяет декоративная хромированная планка. Под изменения попала также радиаторная решетка и передняя оптика.

Салон обновленного американского седана пока не показали, также не озвучены и изменения в технической части.

Предположительно моторная гамма седана не изменится, и он по-прежнему будет предлагаться с 2,0-литровыми моторами мощностью до 245 л.с.