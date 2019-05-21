Ford выпустит новый электрический кроссовер в конце 2020 года

Представители Ford заявили, что выведут новый электрический кроссовер на рынок в конце 2020 года. Этот автомобиль будет выполнен в стиле купе Ford Mustang и о нем уже ранее появлялись подробности.

В частности, известно, что модель предложат на рынке в двух версиях с разными аккумуляторами. В топовом варианте запас хода составит 600 км.

В качестве конкурента этому автомобилю называют Tesla Model Y.Ранее американская компания Ford объявила, что больше не будет развивать обычные легковушки, а вместо этого она сосредоточится на разработке и производстве кроссоверов, пикапов, внедорожников и спортивных моделей.

По последним данным, до 2023 года Ford представит девять новых моделей, среди которых будет и бюджетная модель.

Ее прототип должны показать в этом или в начале следующего года, но в продажу она поступит не ранее 2022 года.