Перелицованный Chevrolet Tracker появится на рынке этой осенью

Buick Encore впервые показали в апреле на автосалоне в Шанхае. Машина получила новый «передок», выполненный в фирменном стиле Buick.

За счет этого силуэт компактного кроссовера стал более динамичным. Buick Encore будет предлагаться в обычной версии и длиннобазной модификации, которая получила название Encore GX. Длина такой версии составит 4 463 мм, а размер колесной базы — 2 640 мм.

Будет модификации отличатся и моторами. Так, в обычной версии под капотом установят литровый трехцилиндровый ДВС мощностью 116 л.с.

Для Encore GX подготовили 1,3-литровый турбомотор с 165-сильной отдачей. Для литрового двигателя будет доступен только вариатор, а вот 1,3-литровый агрегат получит девятиступенчатый «автомат».

Привод у кроссовера Buick Encore будет передний или полный. В КНР премиальная версия Encore и Encore GX появится осенью 2019 года.