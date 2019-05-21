Продажи автомобилей в Великобритании продолжили падение

Аналитики опубликовали отчетные данные по продажам новых автомобилей на рынке Великобритании за апрель.

В прошлом месяце автопроизводители на этом рынке реализовали в общей сложности 161 064 автомобиля, что на 4,1% меньше.

Отрицательная динамика наблюдается и за период январь-апрель текущего года, когда объёмы продаж составили 862 100 авто, что на 2,7% меньше.

В апреле лидером по продажам авто стала компания Ford. Она реализовала 18 074 машины, что меньше на 10,1%.

Второй результат показала компания Volkswagen, реализовавшая 15 161 ед., улучшим результат на 3,8%.

В тройке лидеров оказалась немецкая марка Audi с отрицательной динамикой продаж на 5,2% до 12 454 реализованных авто. Mercedes-Benz (11739 ед., -1%) и BMW (10868 ед., +19,7%) оказались в первой пятерке лидеров на британском рынке.