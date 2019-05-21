Renault, Nissan и Lada получат с завода мультимедийную систему «Яндекс.Авто»

«Яндекс» вместе с автомобильными компаниями подписал соглашение, в рамках которого в автомобили, собираемые на предприятиях в России, будут с завода устанавливать мультимедийную платформу «Яндекс.Авто».

Об этом 21 мая сообщила пресс-служба «Яндекса», уточняя, что в течение 5 лет мультимедийная система будет установлена на 2 млн авто марок Renault, Nissan и Lada. Теперь в моделях этих марок будет установлена российская мультимедийная система еще на этапе конвейера.

Напомним, что владельцы автомобилей могут пользоваться новой мультимедиа вместе с одновременным использование сразу нескольких сервисов от «Яндекса».

В частности, водитель сможет одновременно пользоваться навигатором, музыкальными сервисами, смотреть прогноз погоды, использовать интернет-браузер и другое.

Помимо этого, платформа «Яндекс.Авто» поддерживает управление голосовыми командами с помощью интегрированного голосового помощника «Алиса».

В конце прошлого года компания Яндекс свой мультимедийный комплекс научила распознавать водителей. Это позволило избавиться от ввода логина и пароля, так как система автоматически его распознает и проведет авторизацию.

Такая система избавит водителя от ввода в навигаторе адреса, а также синхронизирует уже совершенные в сервисе поездки.

Среди новшеств стоит отметить синхронизацию других сервисов Яндекса. К примеру, комплекс автоматически включит любимое радио или музыку на основании предпочтения водителя, если он конечно пользуется сервисом «Яндекс.Музыка».