ЗИЛ-133 «Крокодилы» почти без пробега продают в Сети

На сайте «Авито» появилось объявление о продаже грузовые автомобили ЗИЛ, которые почти не имеют пробега, оснащены новыми шинами и аккумуляторами.

Продавцом выставленных на продажу грузовик является магазин, который занимает реализацией с 2011 года техники и запчастей к ним.

Экземпляры, которые предлагаются для покупки с названием ЗИЛ-133ГЯ, в народе называли «крокодилами».

По заявлению продавца это полностью новые машины с пробегом всего 1 500 км, за счет проведенной обкатки.

Грузовики до появления в продаже в течение 25 лет простояли в гараже и числились в государственном резерве.

За один грузовик просят 700 тысяч рублей, а еще 50 тысяч рублей обойдется паспорт ТС, если таковой будет нужен покупателю для выезда на дороги общего пользования.