Toyota в России увеличила свои продажи с начала года, когда за четыре месяца было реализовало 30 074 автомобиля, что на 2% больше.

В апреле объёмы продаж составили 8 466 единиц, что на 4% меньше. Доля компании составила 5,6%, а среди других автопроизводителей она расположилась на шестой строчке.

Самой востребованной моделью марки в апреле все также остается седан Camry, который разошелся тиражом в количестве 2 614 штук, что больше на 27%.

Кроссовер RAV4 стал вторым с показателем 2 235 ед. также в прошлом месяце было реализовано 22 экземпляра Toyota Supra, который вернулся на рынок и предлагается для заказа, тогда как первые поставки запланированы на вторую половину года.