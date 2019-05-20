Хэтчбек и универсал Opel Astra уже замечали на тестировании, снимки с которого публиковали в Сети.

Теперь зарубежных журналистам узнать некоторые подробности о технической оснащенности универсала.

В частности, универсал Opel Astra получит новый дизельный двигатель, на что указывает надпись на тестовом прототипе EcoTec D.

По предварительным данным, в линейке универсала будет новый 1,5-литровый дизель BlueHDI. Этот мотор используется в Peugeot 308, где в зависимости от версии выдает от 102 до 130 лошадиных сил.

Этот двигатель станет заменой 1,6-литровму агрегату от Opel. Что касается внешности автомобилей, то она обновится, но кардинальных изменений не произойдет.