Хэтчбек и универсал Opel Astra уже замечали на тестировании, снимки с которого публиковали в Сети.
Универсал Opel Astra получит новый дизельный двигатель
20.05.2019 20:14
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Теперь зарубежных журналистам узнать некоторые подробности о технической оснащенности универсала.
В частности, универсал Opel Astra получит новый дизельный двигатель, на что указывает надпись на тестовом прототипе EcoTec D.
По предварительным данным, в линейке универсала будет новый 1,5-литровый дизель BlueHDI. Этот мотор используется в Peugeot 308, где в зависимости от версии выдает от 102 до 130 лошадиных сил.
Этот двигатель станет заменой 1,6-литровму агрегату от Opel. Что касается внешности автомобилей, то она обновится, но кардинальных изменений не произойдет.
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