Новый BMW i8 может стать полностью электрическим

В компании BMW уже начали работу над проектом по выпуску следующего поколения купе BMW i8.

Как стало известно журналистам Autocar, в руководстве компании рассматривают два варианта, каким будет автомобиль.

В первом случае, новая генерация модели останется гибридной, а во второй она может получить полностью электрическую силовую установку.

Причем в последнем случае, как отмечается, BMW сможет подчеркнуть свою связь с чемпионатом Formula E. По предварительным данным, электрокар могут унифицировать с кроссовером BMW iNEXT.

Если оставят гибридную силовую установку, то в ней произойдет замена трехцилиндрового ДВС на 4- или даже 6-цилиндровый.