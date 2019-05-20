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Новый BMW i8 может стать полностью электрическим

Новости
20.05.2019 19:39
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В компании BMW уже начали работу над проектом по выпуску следующего поколения купе BMW i8.

Как стало известно журналистам Autocar, в руководстве компании рассматривают два варианта, каким будет автомобиль.

В первом случае, новая генерация модели останется гибридной, а во второй она может получить полностью электрическую силовую установку.

Причем в последнем случае, как отмечается, BMW сможет подчеркнуть свою связь с чемпионатом Formula E. По предварительным данным, электрокар могут унифицировать с кроссовером BMW iNEXT.

Если оставят гибридную силовую установку, то в ней произойдет замена трехцилиндрового ДВС на 4- или даже 6-цилиндровый.

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