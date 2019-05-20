В России выросли цены на седаны Genesis G80 и Hyundai Sonata

По результатам мониторинга цен на новые автомобили специалисты сайта «Цена авто» пришли к выводу, что в России подорожали корейские Hyundai Sonata 2019 года и Genesis G80.

Sonata в дилерских центрах стала дороже на 15 – 25 тыс. рублей, причем подорожание коснулось всех комплектаций.

Корейский бренд Genesis цену на седан Genesis G80 поднял сразу на 80 тыс. рублей. Теперь самая доступная версия бизнес-седана предлагается по цене от 2 790 000 рублей.

Самая дорогая комплектация в мае обойдется в 4 265 000 рублей. Все версии Genesis G80 оснащены системой полного привода и автоматической коробкой передач.

Hyundai Sonata 2019 года после подорожания в базовой версии стоит от 1 360 000 рублей. Самая дорогая комплектация – Business, сейчас оценивается в 1 800 000 рублей.