Volkswagen в России начал прием заказов на спецверсию Passat

Новинка будет предлагаться с двумя моторами по цене от 1 999 000 рублей за вариант с бензиновым 150-сильным агрегатом. Вариант с 180-сильным агрегатом оценили в 2 139 000 рублей. Обе силовые установки работают с семискоростным роботом.

В спецверсии покупателю предлагают два варианта оформления салона для более доступной версии — Brilliant Pine и Piano Black, а также Piano Black с отделкой шлифованным алюминием на выбор для 180-сильной модификации.

Еще в салоне специальной серии предложат сидения Top-comfort и отделку центральных частей сидений и подлокотника кожей Vienna. Еще в Passat Business Edition будут тонированные задние стекла, педали со стальными накладками, а также расширенный список оборудования.

За дополнительную плату предложат пакет Innovation, где будут затемненные задние фонари, программируемая панель приборов, светодиодные ДХО, динамический поворотный свет и омыватель фар.