Владельцы кроссоверов тратят на топливо всего на 12% больше

Задачей независимых экспертов было выяснить, насколько больше владельцы кроссоверов в тратят на топливо в среднем в отличие от владельцев хэтчбеков, универсалов и седаном.

Расчет вели от среднего годового пробега автомобилей в Великобритании, который составил 15 600 км. При этом отмечается, что средний пробег у субкомпатных автомобилей составляет 13 500 км.

При расчете использовались данные по показателям расхода топлива в смешанном цикле. Оказалось, что владельцы среднеразмерных и компактных кроссоверов тратят на топливо всего на 12% больше, чем автомобилисты на машинах в других типах кузова.

В исследовании говорится, что например, на топливо для Nissan Juke и Ford Fiesta в год тратится 1 092 и 962 фунта стерлингов соответственно, тогда как владельцы кроссоверов Volvo XC40 или BMW X1 тратят в среднем на 154 фунта больше, чем водители Honda Civic и Volkswagen Golf.

Кроссовер Kia Sportage потребляет топлива на 200 фунтов больше, чем среднеразмерные универсалы. В автомобилях Volvo XC90 или BMW X5 плата за топливо будет выше, чем для универсала BMW 5 Series.

Большие внедорожники в данном исследовании упоминать не стали, но было отмечено, что в больших автомобилях лучше отдать предпочтение версии с дизельным двигателем, так как в данном случае экономия будет существенно выше, чем если приобрести дизельный компактный автомобиль.