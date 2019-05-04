На покупку иномарок в РФ было потрачено более 500 млрд рублей

Аналитическое агентство «Автостат» опубликовало результаты нового исследования, благодаря которому стало известно, сколько россияне потратили на покупку новых иномарок в первом квартале этого года.

В отчетный период по данным аналитиков было реализовано 284 тыс. новых авто зарубежных марок. На их покупку жители России потратили 503 млрд рублей, причем, как отмечают в агентстве, это оказалось 90% от всей емкости рынка.

Лидером по доходности от продаж новых авто оказалась компания KIA, за автомобили которой в отчетный период заплатили 70 млрд рублей.

На второй строчке расположился японский автопроизводитель Toyota — 55 млрд рублей. В тройке лидеров оказался Hyundai с показателем 50 млрд рублей.

Автомобилей брендов Mercedes-Benz и BMW купили на сумму 43 и 38 млрд рублей и они оказались в первой пятерке лидеров.