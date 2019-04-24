Обновленный хэтчбек Suzuki Alto 800 стал безопаснее и подорожал

Эта модель после обновления стала безопаснее и подорожала, а также получила изменения в салоне и внешности.

На индийском рынке Suzuki Alto представлен в двух модификациях, где одна имеет длину 3,4 метра, индекс К10 и является более дорогой, а вторая Alto 800 с длиной 3,5 метра.

Обновление решили сделать именно для последнего, у которого появился новый бампер спереди и новая решетка радиатора, а вот в салоне оформление сделали, как у К10.

В базовой комплектации обновленного хэтчбека появились системы ABS и EBD, подушка безопасности водителя и датчики парковки.

В более дорогих комплектациях будет еще подушка безопасности переднего пассажира, бесключевой доступ в салон и центральный замок.

В линейке двигателей изменений не произошло и она по-прежнему представлена 0,8-литровым агрегатом мощностью 48 или 67 л.с.

Оценили обновленный Suzuki Alto 800 в 294 000 рупий минимум, что на 22 000 рупий больше, чем предлагался предшественник. В переводе на российский рубль ценник хэтчбека составляет 269 000 рублей.