Mitsubishi в Японии прекращает продажи своего легендарного внедорожника Pajero.
Mitsubishi в Японии завершает продажи внедорожника Pajero
24.04.2019 21:14
12 0
В честь этого события компании выпускает 700 ед. Mitsubishi Pajero Final Edition после чего машина исчезнет с японского рынка.
Пока неизвестно получит ли модель продолжение, так как о создании нового поколения Pajero ничего не сообщается.
При покупке Mitsubishi Pajero Final Edition каждый получит фирменные часы Citizen с надписью Final Edition, которые разрабатывались специально в честь прощальной версии внедорожника.
Спецверсия получила рейлинги, кожаные сиденья, накладки на пороги с подсветкой, климат-контроль и люк с электроприводом.
Под капотом японского внедорожника установлен 3,2-литровый турбодизелель мощностью 190 лошадиных сил.
Трансмиссия исключительно автоматическая с полным приводом и блокировкой заднего дифференциала.
Комментарииcomments powered by HyperComments