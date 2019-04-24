Mitsubishi в Японии завершает продажи внедорожника Pajero

Mitsubishi в Японии прекращает продажи своего легендарного внедорожника Pajero.

В честь этого события компании выпускает 700 ед. Mitsubishi Pajero Final Edition после чего машина исчезнет с японского рынка.

Пока неизвестно получит ли модель продолжение, так как о создании нового поколения Pajero ничего не сообщается.



При покупке Mitsubishi Pajero Final Edition каждый получит фирменные часы Citizen с надписью Final Edition, которые разрабатывались специально в честь прощальной версии внедорожника.

Спецверсия получила рейлинги, кожаные сиденья, накладки на пороги с подсветкой, климат-контроль и люк с электроприводом.

Под капотом японского внедорожника установлен 3,2-литровый турбодизелель мощностью 190 лошадиных сил.

Трансмиссия исключительно автоматическая с полным приводом и блокировкой заднего дифференциала.