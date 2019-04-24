«Русский Прадо» от УАЗа показали на первых рендерах

Уже известно, что Ульяновский автомобильный завод ведет разработку нового внедорожника, который будет иметь стоимость около 1,5 млн рублей.

Пока проект по выпуску носит неофициальное название «Русский Прадо», так как при анонсировании новинки было сказано, что она будет класса Toyota Land Cruiser Prado.

Внедорожник от УАЗа должен дебютировать в 2020 году, а ранее уже даже раскрывали некоторые подробности о чем более подробно портал «ТвоёАвто» сообщал ранее.

Между тем российское издание «Колеса.ру» решило представить, как будет выглядеть «Русский Прадо» от УАЗа.

Учитывая известные подробности и дизайн Патриота, дизайнеры подготовили рендеры с предполагаемой внешностью модели и вот что получилось…

Фото: kolesa.ru.