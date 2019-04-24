Уже известно, что Ульяновский автомобильный завод ведет разработку нового внедорожника, который будет иметь стоимость около 1,5 млн рублей.
«Русский Прадо» от УАЗа показали на первых рендерах
24.04.2019 20:48
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Пока проект по выпуску носит неофициальное название «Русский Прадо», так как при анонсировании новинки было сказано, что она будет класса Toyota Land Cruiser Prado.
Внедорожник от УАЗа должен дебютировать в 2020 году, а ранее уже даже раскрывали некоторые подробности о чем более подробно портал «ТвоёАвто» сообщал ранее.
Между тем российское издание «Колеса.ру» решило представить, как будет выглядеть «Русский Прадо» от УАЗа.
Учитывая известные подробности и дизайн Патриота, дизайнеры подготовили рендеры с предполагаемой внешностью модели и вот что получилось…
Фото: kolesa.ru.
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