Tesla выпустит модернизированные версии Tesla Model S и Model X

Tesla для своих популярных электрокаров Model S и Model X внесла ряд существенных изменений, которые позволяют автомобилями на одном заряде проезжать еще больше.

Электрокары получили доработанные силовые установки, в которых применили новые подшипники, а также изменили систему охлаждения и смазки.

Это позволило без увеличения объёма батареи увеличить запас хода на 10%. Новые электродвигатели будут устанавливать в модификациях Long Range, в которой установлена батарея на 100 киловатт-часов.

С новым мотором Model S теперь на одном заряде способна проехать до 595 км, а кроссовер до 523 километров.

Обновление затронуло и зарядку машин, которые через фирменные станции Supercharger заряжаются в полтора раза быстрее. Также для электрокаров обновили программное обеспечение автопилота.