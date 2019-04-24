Renault начал продавать в России обновленный Renault Kaptur

Дилеры Renault уже приступили к продажам автомобиля 2019 модельного года, который предлагается для покупки в четырех основных комплектациях и версии Play, которая будет выпущена ограниченным тиражом.

Несмотря на внесенные изменения, стоимость кроссовера остается прежней и стартует с отметки 944 000 рублей.

За эту цену автомобиль предлагается с прежним 1,6-литровым 114-сильным двигателем и механической КП. Вариант Kaptur 2019 с двухлитровым 143-сильным мотором предлагается по цене от 1 139 990 рублей.

Для кроссовера впервые стали предлагать полностью автоматические складывающиеся боковые зеркала с управлением на ключ-карте (при открытии/закрытии дверей).

Еще в модели появилась новая аудиосистема Radio Connect с возможностью синхронизации со смартфоном и мультимедийная система MediaNav 4.0 с поддержкой AndroidAuto и CarPlay.

В пресс-службе компании рассказали, что наблюдается высокий спрос на мультимедийную систему Яндекс.Авто, в связи с чем она теперь будет предлагаться в качестве опции для комплектации Style и Extreme.

Оценили эту опцию в 30 990 рублей. Популярность спецсерии Kaptur Extreme, в которой доступна полностью светодиодная оптика, динамические указатели поворота и отделка салона кожей, привела к тому, что все эти опции стали стандартными для топовой комплектации кроссовера и опциональными для версии Style.

К тому же в топовом исполнении расширена цветовая гамма до 10 вместо 5 доступных ранее. Во всех комплектациях теперь доступен цвет «слоновая кость».

Что касается серии Play, то в ней будет предлагаться яркий интерьер с красными элементами или более спокойное оформление в черном цвете.