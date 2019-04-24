Aston Martin выпустил самый быстрый кабриолет в своей истории

Эта открытая модель оказалась самой быстрой за всю истории автопроизводителя. Под ее капотом установили 5,2-литровый V12 мощностью 725 л.с.

Двигатель работает с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Силовой агрегат способен разгонять кабриолет от 0 до 100 км/ч за 3,6 секунды, а максимальная скорость новинки 340 км/ч.



В отличие от классической версии Volante кабриолет получил другой аэродинамический обвес, который разрабатывался с учетом движения машины с открытым верхом.

Заявлено, что мягкий верх раскладывается и складывается за 14 и 16 секунд соответственно. В продаже Aston Martin DBS Superleggera Volante появится в третьем квартале 2019 года.