Особенности автомобиля Джили Эмгранд 7

Модель Эмгранд 7 — это идеальный автомобиль для тех, кто предпочитает покупать недорогие, но качественные авто. Эта машина оснащается всем необходимым, что только может потребоваться покупателям. Какие преимущества этого авто позволяют назвать его лучшим? Почему эта машина пользуется популярностью у современных покупателей?

Что это за модель

Джили Эмгранд 7 — это комфортабельный седан, оснащённый всем необходимым. Эта модель может похвастаться отличными техническими характеристиками, вполне премиальным дизайном и массой особенностей, которые не характерны для автомобилей с такой ценой. Именно цена является основным конкурентным преимуществом этой компании. Несмотря на то, что эта модель походит на некоторые другие модели от китайского производителя, она отличается массой уникальных особенностей.

Салон

Все недорогие автомобили имеют один весомый недостаток, когда речь идёт о качестве салона. В частности, многим очень не нравится неприятный запах дешёвого пластика. В этой модели ничего подобного нет. Несмотря на то, что для отделки использовали не самые дорогие материалы, машина может похвастаться отличным салоном, где нет никаких излишеств. Большинство автолюбителей не пользуется всякими новомодными гаджетами, а предпочитает использовать только то, что им действительно нужно. В случае с Эмграндом автолюбителям не придётся изучать множество кнопок на передней панели. Здесь можно найти только самое необходимое.

Внешний вид

Дизайн автомобиля нельзя назвать невзрачным. Сразу видно, что это качественный автомобиль, который не нуждается в каких-то спойлерах или других лишних элементах кузова. Машина выглядит гармонично, поэтому её оценят как любители современного дизайна, так и те, кто обожает аутентичные автомобили.

Особого внимания заслуживает дизайн дисков. Они очень интересно выглядят, поэтому такие диски можно было смело установить и на куда более дорогой автомобиль.

Выразительные линии кузова, фирменная решётка китайской компании и другие детали кузова лишний раз подтверждают тот факт, что этот автомобиль можно рекомендовать всем, кто нуждается в современном и качественном авто.

Ещё одна важная деталь — это дворники. Он расположены не за кромкой капота, поэтому отличаются огромной площадью очистки. Это означает, что даже в самый сильный снегопад вы всё равно сможете пользоваться автомобилем без излишнего дискомфорта. Это важнейшее преимущество для каждого автомобилиста, поэтому не стоит переживать по поводу того, что зимой вы не сможете пользоваться своим автомобилем.

Зеркала с указателям поворота тоже очень удобные. В них можно увидеть всё, что происходит позади автомобиля. Далеко не каждый бюджетный седан может похвастаться таким вниманием к мелочам. В большинстве случае в недорогих автомобилях есть только самое необходимое, однако компания Джили явно руководствуется другими принципами.

Качество сборки

Сборка Джили Эмгранд 7 осуществляется с использованием самого совершенного оборудования, поэтому ни о каких зазорах не может идти и речи. Это особенно важно для тех, кто беспокоится по поводу покупки китайского авто. Эта машина сделана на совесть. Ни салон, ни кузов, ни другие элементы авто не выглядят плохо, поэтому её можно смело рекомендовать всем, кто нуждается в по-настоящему качественном автомобиле.

Важно отметить, что компания предоставляет очень длительную гарантию, поэтому покупатели смогут быть уверены в том, что им не придётся платить большие деньги за ремонт.

Зазоры тоже очень ровные. Это ещё одно неоспоримое преимущество, которого нет в других китайских компаниях. Колёса автомобиля не отваливаются, а все лампочки исправно работают. Это верный признак того, что седан ничуть не хуже, чем более дорогие автомобили многих европейских производителей. К примеру, французские авто отличаются устаревшим дизайном, однако их цена существенно выше, чем-то, что предлагает компания Джили.

Внимание к мелочам

В компании уделяют особое внимание мелочам. Это становится очевидно сразу же после того, как вы садитесь за руль. Он не слишком большой и не слишком маленький, поэтому его можно смело рекомендовать как женщинам, так и мужчинам. Особое внимание производитель уделил тому, как расположены все кнопки на передней панели. Ими можно пользоваться прямо во время движения без какого-либо дискомфорта. Сложно найти другой аналогичный автомобиль, который бы мог похвастаться такой же эргономикой в бюджетном сегменте.

Крупный дисплей подтверждает тот факт, что машина предназначена для требовательных покупателей. Его диагональ достигает 8 дюймов. Это очень много даже для более дорогих автомобилей. Кроме этого, на центральной консоли можно найти массу клавиш и регуляторов, позволяющих повысить комфорт как водителя, так и пассажиров.

Особого внимания заслуживает графика экрана. Она очень качественная. Даже те, у кого наблюдаются серьёзные проблемы со зрением, смогут во всём разобраться без посторонней помощи.

Дверные замки тоже выглядят очень надёжно. Они закрываются в автоматическом режиме, когда машина трогается с места. Это особенно важно для тех, кто нуждается в этой функции. Многие люди банально забывают закрыть их, поэтому с Эмграндом о любых неприятных последствиях можно забыть навсегда.

Объём багажника — 680 л. Этого вполне хватит для того, чтобы избавиться от лишних проблем во время погрузки больших и объёмных грузов.

Заключение

Эмгранд 7 — это идеальный автомобиль для всех, кто уже давно мечтает купить новый автомобиль. Если вас заинтересовала данная тема, то здесь можно узнать подробнее про Джили Эмгранд 7 http://geely-ringauto.ru/models/emgrand-ec7-new. Отличный салон, вместительный багажник, хорошие технические характеристики и многое другое лишний раз подтверждают тот факт, что эта машина является оптимальным вариантом для тех, кто живёт в городе. Стоимость Джили Эмгранд 7 куда ниже, чем у конкурентов.

Качественный аккумулятор, а также масса других особенностей, — это верный признак того, что машина может похвастаться исключительно высокой надёжностью.