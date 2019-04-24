Geely сертифицировала новый семиместный кроссовер VF12

О том Geely разрабатывает минивэн с индексом VF12 сообщалось в прошлом году, но тогда информации о машине практически не было. Были только снимки с тестов, но на них машина была скрыта под пленкой.

Теперь в базе министерства промышленности Китая опубликованы изображения нового VF12. Как оказалось это семиместный кроссовер, а не минивэн как полагали ранее.

Стоит отметить, что индексы VF компания использует для минивэнов, и на стадии тестов продаваемый сейчас минивэн Jiaji обозначался как VF11.

Пока неизвестно на какой платформе создан Geely VF12. Это может быть платформа CMA или BMA от Volvo. Конечно не исключается и платформа, которую Geely разрабатывала без участия шведской компании.



Длина семиместного кроссовера 4835 мм, размер колесной базы 2815 мм, а это больше чем у минивэна Jiaji, длина которого составляет 4706 мм.

Предположительно новый «паркетник» получит турбомоторы объемом 1,5 и 1,8-литра мощностью 177 и 184 лошадиных силы соответственно.

Ожидается появление и гибридных версии. Полный привод в кроссовере ожидать не стоит.

Презентация Geely VF12 должна состоятся в 2019 году. Появится ли в России такая модель пока неизвестно.