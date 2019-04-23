Hyundai Sonata и Kia Optima получат полноприводную систему

Новое поколение Kia Optima и Hyundai Sonata получат систему полного привода, причем первой новую опцию «примерит» Optima, а позже ее начнут устанавливать на Sonata.

По данным зарубежного издания ETNEWS, полный привод получит электронно-управляемую межосевую муфту, которая будет автоматически распределять крутящий момент в зависимости от ситуации и манеры вождения автомобиля.

Поклонники корейских марок Kia и Hyundai уже давно просили установить на седаны полный привод, но пока концерн больше сосредоточен на развитии полного привода в кроссоверах.

Стоит отметить, что Kia Optima и Hyundai Sonata с новой системой будут востребованы на рынках, где большим спросом пользуется полноприводная версия Subaru Legacy.