Citroen и Peugeot отзывают в России более 10 тыс. автомобилей

Автомобили марок Citroen и Peugeot попали под действие сервисной кампании на территории РФ, о чем стало известно из сообщения Росстандарта.

По информации ведомства Citroen и Peugeot отзовут в России свыше 10 тыс. автомобилей, среди которых модели Citroen (C1), Peugeot (107), Peugeot Traveller и Expert, а также Citroen Spacetourer и Jumpy).

Отзывными стали 10 335 экземпляров моделей Citroen (C1) и Peugeot (107), которые были проданы в России с февраля 2006 года по август 2015 года.

В этих авто выявили недостаточно прочное клеевое крепление стекла задней двери. В 32 автомобилях Peugeot Traveller и Expert, а также Citroen Spacetourer и Jumpy, реализованных в период с августа 2017 года по октябрь прошлого года есть необходимость замены резьбовых креплений задней подвески, которые могут быть затянуты с моментом, выше установленного стандартом завода-изготовителя.

Еще одним отзывным автомобилем становится Peugeot Traveller. В единственном экземпляре, проданном в апреле прошлого года, обнаружили необходимость переустановки рулевого механизма.