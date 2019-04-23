Вездеход «Бурлак 4х4» получил новую облегченную модификацию

Четырехколесная версия «Бурлак 4х4» является облегченной версией уже существующей версии вездехода. Он на тонну легче и на метр короче обычной версии «Бурлака».

В «Бурлак 4х4»полный подключаемый привод и одна центральная раздаточная коробка.

Длина машины — 6,65 метра, ширина — 2,90 метра, а высота — 3,2 метра. В салоне короткого «Бурлак» 6 пассажирских и 4 спальных места, а в качестве опции можно установить еще два спальных места.

Масса машины 3,2 тонны, причем она на без потери своих плавучих свойств способна перевезти до тонны груза.

Презентация «Бурлак 4х4» состоится через несколько дней на выставке «Калибр» в Екатеринбурге.

О создании более легкой версии «Бурлака» попросили охотники, рыболовы и туристы, но она может пригодится и для организаций, которые ведут работу в арктических регионах.