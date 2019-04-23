Выход нового поколения кроссовера был анонсирован в России еще в декабре прошлого года, когда были озвучены и цены.
В России представлен новый кроссовер Range Rover Evoque
23.04.2019 12:49
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Тогда сообщалось, что в продажу автомобиль поступит в апреле, но теперь называют новые сроки. В столице России был представлен новый кроссовер Range Rover Evoque, и на презентации сообщили, что он станет доступен для покупки в июне.
Более точные сроки старта продаж объявят позднее. Базовая комплектация автомобиля получила ценник 2 929 000 рублей, тогда как самая дорогая комплектация оценена в 4 318 000 рублей.
Предлагается еще и спецверсия First Edition, которая оценена в 4 637 000 рублей. Напомним, что новый кроссовер Range Rover Evoque с января предлагается для заказа.
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