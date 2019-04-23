Компания Hyundai объявила стоимость нового Hyundai i30 N на российском рынке и анонсировала его официальный старт продаж.
«Заряженный» хот-хэтч Hyundai i30 N оценили в 2,2 млн рублей
23.04.2019 12:28
72 0
Как стало известно, хот-хэтч Hyundai i30 N в нашей стране станет доступен для покупки уже в следующем месяце. Новинку оценили в 2,2 млн рублей минимум.
В базовом исполнении автомобиль для России, как сообщает Autonews.ru, получил двухлитровый двигатель с турбиной мощностью 249 л.с.
В качестве трансмиссии предлагается шестискоростная механика. Максимальная скорость составляет 250 км/ч.
Топовая комплектация будет доступна с 275-сильным мотором по цене 2 350 000 рублей.
Как сообщается, в продаже Hyundai i30 N появится не у всех дилеров, а только у некоторых дилеров в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани и Сочи.
Комментарииcomments powered by HyperComments