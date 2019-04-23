Кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross лишили базовой версии в России

Mitsubishi пересмотрела комплектации кроссовера Eclipse Cross и теперь он не предлагается в версии Invite.

Эта версия была доступна с 1,5-литровым 150-сильным двигателем и шестискоростной механической КП по цене от 1 459 000 рублей.

Теперь такая комплектация стала не доступна для россиян, что связано с квотами для нашего рынка. Позднее базовая комплектация снова станет доступна для покупки.

Сейчас самой доступной комплектацией Eclipse Cross становится вариант Instyle, оцененный в 1 910 000 рублей.

В этом исполнении автомобиль предлагается с вариатором и системой привода 2WD.