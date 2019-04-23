Рейтинг самых популярных моделей европейских марок был составлен на основании их продаж за март этого года.

Так, аналитиками «АвтостатИнфо» были названы самые продаваемые в России европейские автомобили. Рейтинг возглавил седан Volkswagen Polo с показателем 4 015 реализованных экземпляров, что на 3,4% меньше, чем было продано в марте 2018 года.

Кроссовер «Рено Дастер» стал вторым. Дилеры марки реализовали в прошлом месяце 3 279 ед., тогда как годом ранее результат был 3 095 шт.

На третьей строчке популярных европейских авто на российском рынке оказался Renault Logan с показателем 3 036 ед., что на 19% больше.

В первой пятерке расположились модели Volkswagen Tiguan (3018 ед., +2,6%) и Skoda Rapid (2785 ед., +17,4%).

В ТОП-10 самых продаваемых оказались следующие модели: Renault Kaptur — 2755 ед. (+10,8%), Renault Sandero — 2597 ед. (+7,4%), Skoda Kodiaq — 1847 ед. (+443%), Skoda Octavia — 1804 ед. (+1,7%) и Mercedes-Benz E-Класс — 684 ед. (+49%).