Opel завершил производство кроссовера Opel Mokka

Opel после того как перешла под управление французов начала избавляться от моделей, которые были созданы на платформах от General Motors.

В марте прекратили производство хэтчбеков Karl и Adam, а вслед за ними с производства сняли кроссовер Opel Mokka X, который является рестайлинговой версией известного в РФ компактного кроссовера Mokka.

Но если наследников у Karl и Adam не будет, то Mokka получит продолжение, но уже на платформе от PSA.

В основе кроссовера будет лежать платформа от нового поколения Peugeot 2008, и скорее всего кроссовер будет исключительно переднеприводным. Презентация Opel Mokka должна состоятся в 2020 году.

Что касается снятых с производства моделей, то в ЕС они до осени будут доступны для покупки, так как автопроизводитель сделал большой складской запас.