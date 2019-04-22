В понедельник 22 апреля на сайте Росстандарта появилось сообщение, в котором говорится о новой отзывной кампании.

На этот раз свои автомобили на сервис отправит компания Subaru. Как говорится в сообщении, Subaru отзывает более 52 тыс. автомобилей в России, среди которых несколько моделей.

Так, у 12 723 авто моделей Subaru Impreza (G4), XV (G4), Forester (SH / SJ), BRZ (ZC) реализованных в период с 2012 по 2014 год, выявили вероятность усталостного разрушения клапанной пружины двигателя моделей FB20 и FA20.В рамках отзыва при необходимости пружину заменят.

Еще отзывными стали Subaru Impreza, WRX, WRXSTI (G3), XV (G4), Forester (SJ) в количестве 39 320 экземпляров, которые проданы в России в 2009–2016 годах.

В этих моделях есть необходимость замены выключателя стоп-сигналов на модифицированный. Все работы в рамках отзывной кампании будут выполнены за счет компании.