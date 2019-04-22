В прошлом месяце седан и хэтчбек марки стали доступны для покупки по программам льготного автокредитования.

Вероятно, благодаря ним наблюдалось увеличение спроса на модели. Продажи автомобилей Datsun в России выросли в марте на 21 % и составили 2 687 единиц.

При этом за первый квартал сохраняется отрицательная динамика продаж – 2%. В отчетный период на российском рынке было продано 5 448 Datsun.

Седан Datsun on-DO остается популярной моделью с показателем 2 383 проданных единиц в марте, что на 24% больше.

Хэтчбек Datsun mi-DO был продан в количестве 304 штук, что больше на четыре процента.