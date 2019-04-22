Geely привезёт в Россию новый седан FE6

Китайская компания на российском рынке намерена расширить модельную линейку, причем некоторые из них были сертифицированы и готовятся к выходу.

Среди уже анонсированных моделей есть кроссовер SX11, который недавно сертифицировали в РФ, а также хэтчбек Emgrand GS и гибридный GE.

Однако вскоре Geely может привезти на российский рынок новый седан, который известен под индексом FE6, а в Китае продается под названием BinRui.

Как заявили представители марки, выход этого автомобиля рассматривается. Если он и появится в продаже в России, то вероятно ближе к концу следующего года.

Что касается самого седана, то он представляет собой уменьшенную копию седана Geely Emgrand GT, которая была представлена летом прошлого года.