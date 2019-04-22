Продажи автомобилей марки Genesis в марте выросли на 91%

В прошлом месяце дилеры реализовали 181 автомобиль, что на 91% больше, чем в марте прошлого года.

При этом за первые три месяца 2019 года продажи автомобилей марки Genesis составили 609 экземпляров, что в 2,9 раза больше.

Напомним, что модельный ряд бренда в России представлена седаном G90, G80 и G70. В этом году на рынке появится обновленная версия флагманского Genesis G90, а чуть позднее модельная линейка компании пополнится еще несколькими новинками.

К 2021 году марка намерена выпустить еще несколько новинок, в числе которых будет кроссовер и спорткупе.