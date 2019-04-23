Руководство немецкого концерна одобрило новый Maybach, который будет создан на базе внедорожника Mercedes-Benz.
Mercedes-Benz выпустит серийную версию концепта Maybach Ultimate Luxury
23.04.2019 19:52
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Представленный в прошлом году в Пекине Maybach Ultimate Luxury может пойти в серию, о чем сообщает Auto Express со ссылкой на руководителя направления SUV компании Mercedes-Benz.
По его словам, руководство одобрило проект, но сейчас обсуждается вопрос будет ли такая машина востребована и насколько она выгодна автопроизводителю с экономической точки зрения.
Напомним, в Пекине был показан электрический 738-сильный электрический Maybach Ultimate Luxury. В основе этой модели легла платформа от GLS прошлой генерации.
Вероятнее всего серийный Maybach Ultimate Luxury получит электрическую силовую установку, а гибридную.
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