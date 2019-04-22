В Белоруссии собран интересный гибрид Porsche и «Запорожца»

Белорусский «кастомайзер» Юрий Шиф решил автомобиль Porsche превратить в «Запорожец». Обычно многие реализуют проекты, создавая из «Запорожца» какой нибудь немецкий автомобиль, но как правило эти проекты оказываются не интересными.

В основе машины лег первый Porsche Boxster S, который выпускался с 1998 по 2006 год. Технически автомобиль не меняли, а основные изменения коснулись только кузовных панелей.

Кузов решили выкрасить в желтый цвет и такую же расцветку применить в интерьере.

В остальном это тот же Porsche Boxster S, который оснащен оппозитным мотором объёмом 3,2 литра и мощностью 252 л.с.



