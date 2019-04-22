Компактный хот-хэтч Toyota Yaris GRMN испытали на трассе Нюрбургринга

Toyota Yaris GRMN был протестирован на «Северной петле» Нюрбургринга. Видео с заезда опубликовали на YouTube-канале Sport Auto.

За последние 12 лет это первый заезд хот-хэтча на Нюрбургринге. Машина под управлением гонщика Кристиана Гебхардта смогла показать неплохой результат.

Круг был пройдет за 8 минут 44,66 секунды, а примерно такие же показатели у Volkswagen Scirocco 2.0 TSI, Opel Corsa OPC, «пятого» VW Golf GTI и BMW M3 (E30).

Напомним, под капотом Toyota Yaris GRMN установлен 1,8-литровый турбомотор мощностью 212 л.с. Он обеспечивает хот-хэтчу разгон от 0 до 100 км/ч за 6,3 секунды. Максимальная скорость автомобиля 230 км/ч.

Стоит отметить, что Toyota Yaris GRMN в Европе не является массовым автомобилем. В регион поставили всего 400 ед.

В германии за «заряженный» хетчбек просят 33,7 тысячи евро, а это выше чем стоимость MINI John Cooper Works.

