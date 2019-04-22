В Сети продают купе Mazda RX-7 в идеальном состоянии и почти без пробега

За машину, которая с 1994 года проехала всего 7,4 тысячи километров могут выручить свыше 100 тыс. долларов.

На сайте Bring A Trailer на продажу выставили Mazda RX-7. Как указано в объявлении, спорткар находится в идеальном состоянии и за последние 12 лет он не ездил по дорогам.

Под капотом роторной «Мазды» установлен 1,3-литровый 255 сильный мотор, работающий с пятиступенчатой механикой.

Перед продажей в Mazda RX-7 были заменены все расходники и промыт топливный бак. Ранее на Bring A Trailer с минимальным пробегом продавали Honda NSX и Toyota Supra. Эти машины реализовали за 151 тыс. и 121 тыс. долларов соответственно.