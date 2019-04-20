Антигравийная обработка автомобиля. Варианты и способы

Лакокрасочные покрытия автомобиля весьма уязвимы даже к самым незначительным физическим повреждениям. Серьезно подпортить внешний вид автомобиля можно во время парковки или при езде по щебеночной дороге. Также краска может легко повредиться от различных погодных и природных воздействий.

Чтобы придать краски дополнительную защиту, как правило, используют специальную антигравийную пленку. Приобрести её можно практически в каждом крупном автомобильном магазине. Стоит более подробно ознакомиться с основными разновидностями такой пленки дабы иметь полную картину о защите авто.

Основные разновидности антигравийной пленки

Среди всех видов пленок особенно выделяется виниловая и полиуретановая. Они обладают целым преимуществ, благодаря которым пользуются высокой популярностью. узнать подробнее про оклейку автомобиля полиуретановой (антигравийной) пленкой можно тут https://r-det.ru/service/polyurethane/

Виниловая

Защитная виниловая плёнка способна очень эффективно защитить лакокрасочные покрытия автомобиля от негативных воздействий. Она имеет относительно невысокую стоимость и благодаря большой гибкости может размещаться даже в самых изогнутых местах транспортного средства.

Однако виниловая пленка имеет несколько недостатков к числу которых можно отнести не самую хорошую переносимость низких температур и низкую толщину. Поэтому её лучше не использовать в зимний период. Материал покажет довольно посредственный защитный результат.

Полиуретановая

Такая пленка в несколько раз лучше защищает лакокрасочное покрытие автомобиля от механических воздействий, однако не обладает большой защитной от ультрафиолета. Она может похвастаться отличной устойчивостью к низким температурам и обладает большой толщиной.

Но все же полиуретановая пленка также не лишена определённых недостатков. Например, полиуретановую пленку довольно тяжело разместить на изогнутых деталях и с течением времена она приобретает желтоватый оттенок, что ухудшает эстетический вид авто.

Покупка пленки

Приобретать защитную антигравийную пленку лучше всего в специализированных автомагазинах, которые дают гарантию на свою продукцию. Перед покупкой стоит очень внимательно ознакомиться с представленными характеристиками товара, что поможет избежать подделки и брака. Предварительная консультацию с профессионалами также не помешает при выборе пленки.