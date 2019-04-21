Два BMW M5 Competition сравнили в гонке на прямой

На прямую вывели два BMW M5 только один стоковый, а второй после доработок тюнерами DMS.

Заводской седан оснащен пакетом Competition, а вот версия от DMS получила большое количество доработок, которые увеличили мощность мотора до 774 л.с. и 880 Нм крутящего момента.

Стоковый двигатель BMW M5 генерирует 625 л.с. и 750 Нм. С таким агрегатом BMW M5 Competition разгоняется до первой сотни за 3,3 сек., а максимальная скорость автомобиля 305 километров в час.

В заезде BMW M5 Competition и BMW M5 DMS показали себя соответственно и более мощный автомобиль оказался первым в заезде на прямой.

