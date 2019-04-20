Zotye готовится к выходу на рынок «убийцы» кроссовера Mazda CX-4

Китайская автомобильная марка официально анонсировал свой новый кроссовер. Название новинки — Traum Meet 5, а сама она окажется купеобразным кроссовером, основным конкурентов которого называют Mazda CX-4.

Компания Zotye уже готовится к выходу на рынок «убийцы» кроссовера Mazda CX-4, продажи которого запланированы на лето.

Сейчас же новинка появилась в базе Министерства промышленности Китая, благодаря чему стало известно, как будет выглядеть серийная модель.

Судя по всему над дизайном в Zotye сильно не работали, так как в Traum Meet 5 явно проглядываются дизайнерские решения от Mazda CX-4.

Впрочем, для марки Zotye это является нормой, ведь за счет «клонов» она и прославилась.

В базе указано, что кросс-купе получит следующие габариты: 4 680/1 868/1 625 мм, колесная база составит 2 720 мм.

В движение автомобиль будет приводится полуторалитровым 150-сильным двигатель от Mitsubishi. В паре с мотором будет работать вариатор и переднеприводная система.

Предварительная цена Traum Meet 5 составит 89 900 юаней или около 850 тыс. рублей минимум.