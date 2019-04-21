В Шанхае показали суперкар BYD E-Seed GT, разгоняющийся до 100 км/ч за 2,9 секунды

В Шанхай на автосалоне китайская компания BYD показала концептуальный суперкар, над дизайном которого работал бывший шеф-дизайнер компаний Alfa Romeo и Audi Вольфганг Эггер.

В новом концепте отражается все самое лучшее от стиля Dragon Face, разработанного самим Эггером. В дальнейшем его могут применять уже в серийных моделях BYD.

Концепт получил название BYD E-Seed GT. Его длина — 4 590 мм, высота — 1 490 мм, а вот о ширине и колесной базе ничего не сообщается.

Также на презентации не стали называть характеристики гибридного силового агрегата, и было только заявлено, что от 0 до 100 км/ч машина разгоняется за 2,9 с. О серийном продолжении BYD E-Seed GT ничего не сообщают.