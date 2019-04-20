Доработанная версия новинки на американском рынке поступит в продаже этой осенью, а ближе к началу продаж будут названы цены.

Ford представил новый Mustang 2.3L High Performance Package, предлагаемый с 2,3-литровым двигателем от Ford Focus RS. Силовой агрегат оснащен турбокомпрессором и выдает 300 лошадиных сил мощности. Показатель крутящего момента составит 475 Нм.

Также спорткар получил подвеску, тормоза и электронику от Mustang GT.

Кроме этого, в новинке появились колесные диски размером 19 дюймов, черного цвета решетка радиатора и вставки на кузове, а также затемненные зеркала заднего вила.

В списке оборудования Mustang 2.3L High Performance Package будет еще и система FordPass Connect.