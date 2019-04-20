Названы 10 кроссоверов, которые не подведут на бездорожье

Специалисты популярного зарубежного издания подготовили рейтинг, в котором рассказали о 10 кроссоверах, способных не подвести своего владельца при движении по бездорожью.

При составлении рейтинга эксперты ориентировались на отзывы владельцев, а также их внедорожные качества и оснащенность, при это не ставили ограничений по стоимости авто.

Оказалось, что в ТОПе с кроссоверами, которые не подведут на бездорожье, присутствуют в большинстве случаев модели с дополнительными опциями и пакетами, предлагаемыми производителями.

Так, на первой строчке расположился внедорожник Kia Telluride 2020 в комплектации с полным приводом. Следующим в рейтинге оказался Lamborghini Urus, имеющий 641-сильный двигатель и три режима езды по бездорожью — Terra, Sabbia, и Neve.

На третьей строчке располагается Lexus LX, который имеет рамную конструкцию и может по праву называться полноценным внедорожником, а не обычным городским кроссовером. На четвертой позиции расположился Mercedes-Benz GLE, предлагаемый по цене от 60 тысяч долларов.

В пятерке списка оказался Mercedes-Benz GLS, который назвали конкурентом настоящим внедорожникам.

Во второй пятерке кроссоверов, которые не подведут на бездорожье оказались следующим модели: Mitsubishi Outlander Sport 2018, Nissan Pathfinder 2019, Range Rover Evoque 2019, Rolls-Royce Cullinan 2019 и Toyota RAV4 2019.