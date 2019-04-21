В Нью-Йорке был представлен обновленный Audi R8 2020

Представленная в прошлом году в Европе Audi R8 сейчас выставлена на показ в США.

Компания Audi в Нью-Йорке публике показала обновленный спорткар Audi R8 2020 модельного года. На автомобильной выставке выставили только купе, при том что в модельном ряду еще есть версия с открытым верхом.



Обновленный споткар получил новый обвес, три узких прорези над радиаторной решеткой, полностью новый диффузор и изменённые боковые «юбки».

В салоне Audi R8 изменений минимум, за исключением новых цветов оформления Pastel Silver и Palomino Brown и цифровой панели приборов.

В среднемоторном купе установлен V-образный десятицилиндровый мотор объёмом 5,2-литра. В зависимости от версии он способен генерировать 570 и 620 л.с.



В США будет продаваться, как купе, так и версия с открытым верхом. Цены на обновленную версию Audi R8 начинается от 170 тыс. долларов, а максимальная комплектация оценивается в 208 тыс. долларов.