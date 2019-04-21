Toyota показала в Нью-Йорке новую Camry c заводским тюнингом от TRD

Toyota в Нью-Йорк привезла доработанный подразделением Toyota Racing Development седан Camry. Такая конфигурация уже доступна на ряде рынков, а осенью она поступит в продажу и в Америке.

Над Camry TRD работали специалисты подразделения американского офиса Calty, задачей которых было придать машине больше агрессивности и улучшить ее аэродинамические характеристики.

Для этого была изменена радиаторная решетка, создан новый спойлер, разработаны дополнительные накладки на бамперы и установлено антикрыло на крышку багажника.

В «заряженном» седане также установили более крупные тормозные диски и двухпоршневые суппорты. Мотор в Camry TRD 3,5-литровый мощностью 305 л.с. Он работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

В «четырехдверке» специалисты также изменили подвеску, перенастроили рулевой управление и установили новую выхлопную систему. О стоимости «заряженного» седана пока ничего не сообщают.